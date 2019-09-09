Собянин прокомментировал результаты выборов в Мосгордуму

Сергей Собянин назвал выборы в Мосгордуму самыми конкурентными в истории Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выборы в Московскую городскую думу этого года оказались, по мнению мэра Москвы Сергея Собянина, самыми эмоциональными и конкурентными в истории. Об этом он написал в Twitter.

«Страсти были нешуточные», — заключил Собянин, отметив, что в эти выборы в каждом округе Москвы «за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов». Позже он объявил, что по итогам выборов дума столицы стала более разноплановой в политическом плане, что, по мнению Собянина, пойдет городскому парламенту на пользу, и выразил надежду на конструктивную работу.

Согласно данным Мосгоризбиркома, по результатам выборов места в ведомстве займут 24 самовыдвиженца, 14 представителей КПРФ, а также кандидаты от «Справедливой России» и партии «Яблоко». В выборах в Мосгордуму приняли участие 225 кандидатов, пишет «Дни.ру».

Ранее Собянин в очередной раз напомнил, что если не будет Москвы, в России произойдет катастрофа, и регионы «окунутся в нищету».