08 сентября 2019
07 сентября 2019
06 сентября 2019
05 сентября 2019

Мэр Перми решил, где строить еврейский центр, из-за которого протестуют горожане

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие Фестиваля современной еврейской культуры. Екатеринбург, евреи, кипа
Еврейский центр хотят строить у Дворца культуры железнодорожниковФото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Перми Дмитрий Самойлов дал согласие строить еврейский центр у Дворца культуры железнодорожников (ДКЖ). Распоряжение опубликовано на сайте горадминистрации.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка „объекты благотворительного назначения религиозных организаций“ в территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения на улице Энгельса, 25», — говорится в тексте документа.

Ранее в Перми прошли общественные слушания, на которых некоторые горожане негативно отнеслись к идее построить еврейский центр у ДКЖ. Несмотря на это, комиссия по землепользованию и застройке рекомендовала мэру Перми разрешить строить здесь религиозный объект. После этого жители уведомили городскую управу о проведении демонстрации против строительства еврейского центра.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...