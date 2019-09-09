Мэр Перми решил, где строить еврейский центр, из-за которого протестуют горожане

Еврейский центр хотят строить у Дворца культуры железнодорожников Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Перми Дмитрий Самойлов дал согласие строить еврейский центр у Дворца культуры железнодорожников (ДКЖ). Распоряжение опубликовано на сайте горадминистрации.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка „объекты благотворительного назначения религиозных организаций“ в территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения на улице Энгельса, 25», — говорится в тексте документа.

Ранее в Перми прошли общественные слушания, на которых некоторые горожане негативно отнеслись к идее построить еврейский центр у ДКЖ. Несмотря на это, комиссия по землепользованию и застройке рекомендовала мэру Перми разрешить строить здесь религиозный объект. После этого жители уведомили городскую управу о проведении демонстрации против строительства еврейского центра.