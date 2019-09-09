В аэропорт Челябинска пустят поезда из Кургана

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В аэропорт Челябинска хотят протянуть железную дорогуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Между Курганом и аэропортом Челябинска планируют наладить прямое железнодорожное сообщение. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе челябинского авиапредприятия

«В ближайшие годы международный аэропорт „Челябинск“ имени Игоря Курчатова продолжит развиваться. Мы ведем переговоры о строительстве железной дороги, которая свяжет аэропорт с Курганом, есть планы создания автовокзала, планируется реконструкция и расширение дороги», — уточнили в пресс-службе.

Железной дорогой смогут воспользоваться не только жители Зауралья, но северного Казахстана, с которым граничат наши Челябинская и Курганская области. О сроках строительства дороги не сообщается.

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