В аэропорт Челябинска пустят поезда из Кургана

В аэропорт Челябинска хотят протянуть железную дорогу
Между Курганом и аэропортом Челябинска планируют наладить прямое железнодорожное сообщение. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе челябинского авиапредприятия
«В ближайшие годы международный аэропорт „Челябинск“ имени Игоря Курчатова продолжит развиваться. Мы ведем переговоры о строительстве железной дороги, которая свяжет аэропорт с Курганом, есть планы создания автовокзала, планируется реконструкция и расширение дороги», — уточнили в пресс-службе.
Железной дорогой смогут воспользоваться не только жители Зауралья, но северного Казахстана, с которым граничат наши Челябинская и Курганская области. О сроках строительства дороги не сообщается.