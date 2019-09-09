Движение по оживленной магистрали в Кургане закрывают на два года

Движение по мосту ЖБИ окончательно закроют к концу недели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Один из участков проспекта Машиностроителей в Кургане будет закрыт для движения с 15 сентября из-за реконструкции путепровода, известного как мост ЖБИ. Ремонт может продлиться до декабря 2021 года.

«Разрешить закрытие движения всех видов транспорта по проспекту Машиностроителей на участке от улицы Промышленной до здания № 28/1 на проспекте Машиностроителей на период реконструкции путепровода ЖБИ с 8 часов 15 сентября 2019 года до 24 часов 1 декабря 2021 года», — говорится в тексте постановления администрации Кургана, опубликованном на официальном сайте муниципалитета.

Ремонт моста ЖБИ в Кургане будет проводиться предприятием «Курганстальмост» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость работ превышает миллиард рублей. Ранее «URA.RU» сообщало, что 15 сентября планируется приступить к снятию покрытия, а через 3-4 дня после этого начать разбор железобетонных конструкций. Работы необходимо выполнить за 26 месяцев, однако есть вероятность, что строительство закончат уже в конце 2020 года.

Путепровод длиной почти в полкилометра построен более 40 лет назад. Он соединяет центр Кургана с Заозерным районом, где проживает треть населения города, и другими микрорайонами. Ежедневно по мосту проезжает до 16 тысяч автомобилей. В начале декабря 2018 года из-за угрозы обрушения по нему запретили передвигаться пешеходам, а также перекрыли крайние полосы для движения автомобилей.