Демограф: увеличенные детские пособия не поднимут рождаемость

Люди рожают мало детей не из-за бедности, считает эксперт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Увеличение размера детских пособий с 50 рублей до 12 тысяч рублей не решит проблему низкой рождаемости в России. Об этом «URA.RU» сообщил директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский, указав на ряд причин.

«Пособия — это средство борьбы с бедностью. Проблема рождаемости — это, в первую очередь, не проблема денег. Вы могли заметить, что мало детей рожают не только бедные люди. И это проблема не только России. После Второй мировой войны мир стал цивилизацией низкой рождаемости», — отметил Вишневский.

Он пояснил, что в первую очередь низкая рождаемость связана с тем, что взрослые не хотят тратить время на воспитание детей. «Власти ведь не добавят количество часов в сутках. А вы хотите отдыхать. Более того, пособие — хорошая мера, но человек понимает, что о здоровье и карьере ребенка нужно будет заботиться до 20 лет», — сказал Вишневский. Демограф подчеркнул, что обещанная помощь государства решит проблему рождаемости «очень ограниченно»: только в некоторых слоях общества и регионах страны.

Сообщалось, что в России изменили правила выплаты детских пособий — помощь смогут получать семьи с доходом меньше двух прожиточных минимумов на человека, а деньги будут выплачивать, пока ребенку не исполнится три года, напоминает «Утро.ру». Мера призвана повысить рождаемость в стране. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что в РФ наблюдается «катастрофическая убыль населения», напоминает «Национальная служба новостей».