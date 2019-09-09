Осужденного полпреда уральского губернатора не уволят минимум до ноября

Михаил Астахов ждет рассмотрения апелляционной жалобы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Южного управленческого округа Свердловской области, 67-летний Михаил Астахов, не будет уволен и продолжит занимать свою должность до рассмотрения апелляционной жалобы. Астахов после приговора подал на апелляцию, жалоба может быть рассмотрена ориентировочно в октябре—ноябре.

«Областная власть не раз демонстрировала, что своих не бросает, — сообщил источник в свердловском правительстве. — Пока не рассмотрят апелляцию, то есть [пока] приговор не вступит в законную силу, Астахов уволен не будет. Даже в заключении формально он продолжает числиться полномочным представителем губернатора».

В департаменте информации Свердловской области сообщили «URA.RU», что зарплата Астахову не начисляется, так как он отстранен от работы до вступления в силу решения суда.

Астахова приговорили к восьми годам строгого режима 22 июля, хотя прокурор просил восемь лет условно. Астахов был осужден за получение взятки более шести миллионов рублей. После приговора защитник заявил, что «с учетом возраста и здоровья Астахова ему присудили не восемь лет колонии, а вынесли смертный приговор, из колонии он уже не вернется». Позже адвокат Астахова сообщил «URA.RU», что у его подзащитного обнаружено сердечно-сосудистое заболевание, который входит в список препятствующих отбыванию наказания.