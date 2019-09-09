Курганский завод отбил очередную попытку Минобороны взыскать десятки миллионов рублей

Минобороны требовало от КМЗ 26 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Арбитражный суд Москвы отказал Минобороны России во взыскании с «Курганмашзавода» (КМЗ, единственный в РФ производитель боевых машин пехоты) 26 млн рублей.

«Ходатайство ответчика о прекращении производства по делу удовлетворить», — говорится в материалах, опубликованных в картотеке арбитражных дел. Причины, по которым суд вынес такое решение, пока не раскрываются. У министерства есть месяц на обжалование.

Заявление Минобороны о взыскании с КМЗ 26 млн рублей поступило в арбитражный суд в июле. Ранее министерство потребовало от завода выплатить еще 35 млн рублей в качестве неустойки за нарушение условий госконтракта. В конце августа. Минобороны получило отказ и по этому делу: представитель КМЗ напомнил, что в рамках другого судебного разбирательства министерство уже пыталось взыскать эти деньги, но получило отказ. Кроме того, с КМЗ судится «Рособоронэкспорт», который требует от предприятия почти 82,5 млн долларов США (более 5,3 млрд рублей).

В 2018 году Минобороны пыталось взыскать с КМЗ более 570 млн рублей в качестве компенсации за просроченную на 144 дня поставку спецтехники. Тогда арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд встали на сторону курганского предприятия, которое доказало, что сроки поставки нарушились по вине Минобороны: оно не предоставило военный караул для сопровождения техники.