Лидеру оппозиционной партии на Ямале грозит наказание за провал на выборах

Провал эсеров на выборах политологи связывают со слабой работой главы ямальского отделения партии Валерия Степанченко Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

По итогам выборов, прошедших 8 сентября на Ямале, местные эсеры не смогли взять ни одного мандата в гордумах и на довыборах в Заксобрание ЯНАО. По мнению политолога Александра Безделова, за неудовлетворительные результаты руководителю ямальского отделения партии Валерию Степанченко грозит наказание.

Источники «URA.RU» сообщали, что эсер в преддверии избирательной кампании покинул округ и отправился в отпуск почти на два месяца. В итоге партия провалилась на выборах: потеряла все мандаты в гордумах.

Безделов считает, что у «Справедливой России» и на федеральном уровне не самая хорошая ситуация — отсутствует четкая идеология, финансы, нет популярных лидеров. «На Ямале федеральная ситуация наложилась на слабую работу отделения. Довольно трудно всегда в округе работалось оппозиционным партиям, но в других регионах — удавалось. Даже если взять Тюмень — в облдуме у них два мандата», — считает Безделов

По его мнению, федеральное руководство партии может отреагировать на подобные результаты. «Очевидного кандидата у справедливороссов все равно нет. Явный кадровый голод. И, по моему прогнозу, Степанченко так или иначе останется руководить отделением. Безусловно какие-то выводы дисциплинарного или иного характера партией будут сделаны», — отметил эксперт.

Получить оперативный комментарий лидера ямальского отделения «Справедливой России» не удалось. На звонки корреспондента «URA.RU» он не ответил. Дозвониться до Владимира Авдеева, пресс-секретаря председателя российских эсеров Сергея Миронова, также не удалось.