Известный тюменский бизнесмен отсрочил банкротство благодаря жене

Федор Хорошилов должен банку 5,34 млрд рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменский областной арбитражный суд отложил рассмотрение банкротного иска в отношении бизнесмена Федора Хорошилова, отбывающего наказание за мошенничество. Причиной стала кассационная жалоба супруги предпринимателя Надежды Хорошиловой, сообщается в картотеке суда.

«Отложить судебное заседание по рассмотрению обоснованности требований заявителя», — сообщается в материалах дела.

Следующее заседание по делу назначено на 7 октября. До этого суд уже переносили два раза по жалобам обоих супругов.

Весной этого года компания ООО «ВТБ Пенсионный администратор» подала в отношении Хорошилова иск на банкротство в размере 5,34 млрд рублей. Он попытался опротестовать собственное банкротство, однако проиграл суд. «ВТБ будет добиваться полного возврата денежных средств всеми доступными способами в рамках действующего законодательства», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе ВТБ.

Хорошилов был акционером компаний «Технефтьинвест», «Янгпур», «Салымнефть», «Конданефть», его активы в 2009 году оценивались в 4,3 млрд рублей. Также бизнесмен был владельцем известных в Тюмени ТЦ «Пассаж» и отеля «Кволити Тюмень». С 2016 года он отбывает наказание в колонии как осужденный за мошенничество с кредитами банка ВТБ — в начале нулевых он открыл в структуре семь кредитных линий на сумму 893 млн долларов.