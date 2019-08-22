Экс-олигарх из Тюмени не смог остановить собственное банкротство

Суд не встал на сторону Федора Хорошилова Фото: CC BY 2.0, Blogtrepreneur (howtostartablogonline.net), Legal Gavel & Open Law Book

Бывший тюменский олигарх Федор Хорошилов, отбывающий в колонии наказание за мошенничество с деньгами банка ВТБ, не смог опротестовать собственное банкротство. Восьмой арбитражный апелляционный суд 22 августа отклонил жалобу предпринимателя на принятие иска о признании его несостоятельным от «дочки» банка. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражного суда.

«Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — сообщается в картотеке суда.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что компания «ВТБ Пенсионный администратор» через суд требует признать экс-руководителя регионального представительства «Сибнефти» Хорошилова несостоятельным и взыскать с него 5,34 млрд рублей. Дело было принято к производству в мае, однако его рассмотрение переносится уже три месяца из-за апелляционных жалоб — сначала со стороны супруги бизнесмена Надежды. После отклонения ее апелляции Хорошилов 6 августа подал свою.

В компании «ВТБ Пенсионный администратор» и в пресс-службе ВТБ не смогли оперативно прокомментировать «URA.RU» ситуацию, послан запрос.

Предприниматель Федор Хорошилов с 2016 года отбывает наказание в колонии как осужденный за мошенничество с кредитами банка ВТБ — в начале нулевых он открыл в структуре семь кредитных линий на сумму 893 млн долларов. Он владел ТЦ «Пассаж», отелем «Кволити Тюмень»; акциями компаний «Технефтьинвест», «Янгпур», «Салымнефть», «Конданефть», которые в 2009 году оценивались в 4,3 млрд рублей.