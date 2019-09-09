Глава СК РФ вернул на работу тюменского силовика, уволенного Путиным

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин взял Ахмеда Асхабова обратно на работу Фото: Wikimedia

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Первый заместитель следственного управления СК РФ по Тюменской области Ахмед Асхабов продолжит работу на том же посту. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин освободил силовика от должности.

Официальную причину перестановок в ведомстве не назвали. «Дело в том, что по новым правилам первых заместителей управлений в звании полковника теперь назначает не президент, а глава СК РФ Александр Бастрыкин. Но для назначения нужно было, что президент сначала уволил Асхабова», — объяснили агентству источник в силовых кругах.

По словам инсайдера, указ Бастрыкина вышел в тот же день, что и президентский — 7 сентября.