В Совфеде изберут нового председателя

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Заседание президиума Совета по Арктике и Антарктике и госкомиссии по вопросам развития Арктики. Москва, совет федерации, матвиенко валентина, заседание, штыров вячеслав, рогозин дмитрий, курилов олег
Полномочия Валентины Матвиенко в качестве сенатора Совета Федерации истекают в сентябре 2019 годаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост председателя верхней палаты на новый срок. Однако она согласится, если от сенаторов поступит предложение возглавить ведомство, заявила спикер СФ на встрече с журналистами.

«Если мои коллеги по Совету Федерации сочтут необходимым, чтобы я продолжила работу в качестве спикера, я почту за честь», — приводит слова Матвиенко ТАСС. Спикер Совфеда отметила, что на протяжении всей своей политической карьеры «никуда не просилась». Отвечая на вопрос о сроках проведения избрания нового спикера, она призвала дождаться прохождения установленных законом процедур, передает агентство Nation News.

Полномочия Матвиенко в качестве сенатора заканчиваются в сентябре 2019 года. Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в случае своей победы на выборах выдвинет Матвиенко в сенаторы. По результатам обработки 98,93% протоколов, он лидирует на выборах с 64,47% голосов.

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