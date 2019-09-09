Разведка США в 2017 году отозвала из России одного из ценных агентов из-за болтливого американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленных сотрудников Белого дома.
«Одного из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве пришлось выслать в 2017 году», — сообщают американские журналисты. Точное имя агента не разглашается.
В ходе обсуждения с главой МИД России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком, Трамп проговорился о разведывательных данных Вашингтона, из-за чего он подорвал работу американской разведки. После этого ЦРУ приняло решение отозвать агента из России. По словам телекомпании, «в короткий промежуток времени не удастся восстановить такие возможности».
Представитель ЦРУ Бриттани Брамелл в то же время заявила, что CNN распространяют неточную информацию, вводящую в заблуждение, передает «