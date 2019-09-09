Опубликована переписка сестер Хачатурян с отцом

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Ткацкая мастерская Ново-Тихвинского монастыря. Екатеринбург, микрофон, телеканал атн, смотрит в телефон
В переписке видно, что что отец регулярно угрожал выгнать дочерейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Убитый своими тремя дочерьми Михаил Хачатурян угрожал девочкам и нецензурно выражался в личной переписке. Сообщения и расшифровку аудифайлов опубликовала газета «Московский комсомолец».

«Давайте по-хорошему, я вашу маму <…>, я вашего барыгу-брата <…>, я вас, проституток <…>», — говорится в одном из голосовых сообщений. По диалогам видно, что отец регулярно угрожал выгнать дочерей, пугал их насилием и нецензурно выражался.

«Ангелина, [заниматься оральным сексом] будешь беспрерывно… Буду бить за все, убивать буду…», — сказано в другом сообщении.

25 января 2018 года. Диалог между Михаилом и Ангелиной

00.17. Ангелина: «Мы с собакой гуляли. Интернета не было».

00.34 Михаил: «У вас 7 минут. По вайберу показывает был инет или нет. Последний раз в сети в 21.01, набирал в 21.10».

00.39. Ангелина: «Ну я зашла и вышла с собакой в 21».

00.40. Михаил: «У вас 1 минута. Изральской.»

00.41. Ангелина: «Что за одна минута?»

00.34. Михаил: «Вы хотите чтобы завтра приехал. Оке».

00.43. Ангелина: «Мы даже не знаем, за что вы нас выгоняете?»

01:23 Михаил: «Билеты взял!!!»

01:24 Ангелина: «Хорошо»

01:25 Михаил: «Приеду маму вашу....., что хорошего, тварь!»

01:27 Ангелина: «Я имею ввиду, что поняла Вас»

Михаила Хачатуряна нашли мертвым в его в квартире с множеством колото-резаных ран. Задержанные сестры признались, что что убили отца, который долгое время издевался над ними. Девочек обвиняют в убийстве группой лиц в сговоре, передает телеканал 360. Линия защиты пытается добиться изменения статьи на превышение допустимых пределов самообороны.

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