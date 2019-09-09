Опубликована переписка сестер Хачатурян с отцом

Убитый своими тремя дочерьми Михаил Хачатурян угрожал девочкам и нецензурно выражался в личной переписке. Сообщения и расшифровку аудифайлов опубликовала газета «Московский комсомолец».
«Давайте по-хорошему, я вашу маму <…>, я вашего барыгу-брата <…>, я вас, проституток <…>», — говорится в одном из голосовых сообщений. По диалогам видно, что отец регулярно угрожал выгнать дочерей, пугал их насилием и нецензурно выражался.
«Ангелина, [заниматься оральным сексом] будешь беспрерывно… Буду бить за все, убивать буду…», — сказано в другом сообщении.
25 января 2018 года. Диалог между Михаилом и Ангелиной
00.17. Ангелина: «Мы с собакой гуляли. Интернета не было».
00.34 Михаил: «У вас 7 минут. По вайберу показывает был инет или нет. Последний раз в сети в 21.01, набирал в 21.10».
00.39. Ангелина: «Ну я зашла и вышла с собакой в 21».
00.40. Михаил: «У вас 1 минута. Изральской.»
00.41. Ангелина: «Что за одна минута?»
00.34. Михаил: «Вы хотите чтобы завтра приехал. Оке».
00.43. Ангелина: «Мы даже не знаем, за что вы нас выгоняете?»
01:23 Михаил: «Билеты взял!!!»
01:24 Ангелина: «Хорошо»
01:25 Михаил: «Приеду маму вашу....., что хорошего, тварь!»
01:27 Ангелина: «Я имею ввиду, что поняла Вас»
Михаила Хачатуряна нашли мертвым в его в квартире с множеством колото-резаных ран. Задержанные сестры признались, что что убили отца, который долгое время издевался над ними. Девочек обвиняют в убийстве группой лиц в сговоре, передает телеканал 360. Линия защиты пытается добиться изменения статьи на превышение допустимых пределов самообороны.