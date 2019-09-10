Джигурда вступился за Билана, устроившего «пьяный» концерт в Самаре

По словам Никиты Джигурды, «неадекватное» поведение — норма для шоу-бизнеса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Шоумен Никита Джигурда встал на сторону певца Димы Билана, который из-за алкогольного опьянения «неадекватно» себя вел на сцене. В защиту Билана Джигурда заявил, что для шоу-бизнеса такое поведение является нормой.

«Всем известно, что многие звезды в шоу-бизнесе — секс, наркотики, рок-н-ролл», — цитирует Никиту Джигурду РЕН ТВ. Однако, по словам шоумена, такая ситуация с Биланом произошла не в первый раз.

При этом Джигурда отметил, что из-за постоянной усталости звезды могут потреблять допинг, и сам шоумен относится к этому лояльно. «Другое дело, если зрители недовольны», — заявил Никита Джигурда. По его словам, сам он выходил на сцену «в состоянии легкого опьянения» всего пару раз, и, по его мнению, именно в таком состоянии его очень любят зрители, пишет «Дни.ру».

Ранее жители Самары обратились к местным властям, требуя извинений за приглашение на День города Димы Билана, который, по мнению очевидцев, находился в алкогольном или наркотическом опьянении. Позже певец признался, что перед выступлением пил коньяк, и извинился за свою выходку.