Шнуров похвалил Билана за «пьяный» концерт

Главное, по мнению Сергею Шнурова, — то, что концерт Билана запомнили Фото: Дарья Попова © URA.RU

Музыкант Сергей Шнуров посвятил стихотворение певцу Диме Билану за его выступление в Самаре в состоянии алкогольного опьянения. Творение Шнурова опубликовано в его профиле в Instagram.

В стихотворении Сергей Шнуров советует Билану не обращать внимания на громкое обсуждение инцидента. Также Шнуров высказывает уверенность в том, что если бы Билан вышел на сцену трезвым, никто бы и не написал об этом концерте. «Да и так ты, Дима, в топе Яндекса, что хорошо», — подытожил Сергей Шнуров.

Подписчики лидера группировки «Ленинград» оценили произведение. «Лучше бы Шнура пригласили, он хоть и пьяный, но адекватный», — написала valentina.velmiseva. «Серега, как всегда: точно, складно и ошеломляюще! Считаю, это неуважение Билана к зрителям» — отметил melany_krasnodar.

Ранее жители Самары потребовали извинений от Димы Билана за выступление на Дне города в состоянии алкогольного опьянения, пишет телеканал 360. В защиту Димы Билана уже высказался шоумен Никита Джигурда. Депутат Госдумы Виталий Милонов, в свою очередь, предложил проверить музыканта на наркотики, передает «Национальная служба новостей».