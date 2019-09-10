Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. После лобового столкновения автомобили Mazda и «Газель» загорелись, сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
«Около 6:10 на 215 километре автодороги произошло лобовое столкновение двух автомобилей под управлением жителей Шадринска 1963 и 1985 года рождения. Произошло возгорание автомобилей», — рассказали в полиции. В аварии погибли оба водителя и пассажиры иномарки. Подробности о ДТП выясняют сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа Шадринского межмуниципального отдела полиции.
По данным ГУ МЧС России по региону, к месту аварии выезжали пожарные. «Задействованы от МЧС России четыре человека и одна единица техники», — сообщили в ведомстве, отметив, что в настоящее время ограничений в движении транспорта нет.