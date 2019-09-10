Минздрав приравняет к сигаретам вейпы и кальяны

Министерство добивается запрета курения кальянов в общественных местах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Минздрав РФ намерен приравнять кальяны и вейпы к обычным сигаретам. По мнению министерства, их употребление в общественных местах следует ограничить.

«Научные данные показывают, что электронные сигареты приобретают лавинообразное распространение. Именно поэтому Минздрав выступает за регулирование данных изделий по тем же подходам, что и обычные табачные изделия», — приводит ТАСС слова заместителя министра здравоохранения Олега Салагая.

В мае этого года Минздрав сообщал, что в кальянных обнаружен повышенный уровень частиц, которые могут осаждаться в дыхательных путях, напоминает «Национальная служба новостей». Причем опасен кальян и для курильщиков, и для тех, кто находится рядом с ними.

Согласно антитабачной концепции Минздрава, в ближайшие 30 лет необходимо снизить уровень потребления табака до 5%. После этого данное вещество планируется вывести из легального оборота.