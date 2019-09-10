УГМК выполнила последнее условие для строительства ледовой арены на месте телебашни

На строительство ледовой арены уйдет три года Фото: пресс-служба УГМК © URA.RU

новость из сюжета Снос телебашни в Екатеринбурге

«Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) получила разрешение на строительство ледовой арены на месте взорванной телебашни в Екатеринбурге. Свердловское управление госэкспертизы рассмотрело проект спортивного объекта и выдало по нему положительное заключение, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проект был непростой, с учетом масштабов объекта и его функционального назначения он проверялся под кодом „здание повышенной ответственности“. Сам процесс рассмотрения проекта специалистами региональной госэкспертизы занял порядка 50 дней. Считаю, что для такого сложного сооружения это более чем сжатый срок», — сказала начальник управления Наталья Серегина.

За три года УГМК планирует построить арену на 15 тысяч мест, способную принимать соревнования по 12 видам спорта. Внутри стадиона также будет ресторан на 100 человек с панорамным видом на главную площадку. Фасад ледовой арены будет выполнен из металлического каркаса с большим медиаэкраном.

Ранее гендиректор УГМК Андрей Козицын сообщал, что строительство ледовой арены начнется в течение недели с того момента, как будет выдано разрешение.