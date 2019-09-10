Мэрия Екатеринбурга опубликовала видеоролики, на которых разместила виртуальную модель храма Святой Екатерины на предлагаемых под его строительство площадках. Видео появилось на официальном youtube-канале горадминистрации.
На первом ролике показано, как храм мог бы вписаться на площадку в районе пересечения улиц Фурманова — Белинского. Вокруг здания авторы ролика изобразили облагороженную территорию нынешнего пустыря. На другом видео модель собора разместили на площадке за Макаровским мостом на улице Челюскинцев у прибрежной полосы. Рядом с виртуальным храмом — небольшой зеленый массив. Третий вариант — на улице Горького, 17, на месте бывшего Уральского приборостроительного завода. В этом ролике отмечается, что при храме будет действовать «Городской семейный центр» для помощи матерям с детьми, а также центр для детей-сирот.
Ранее на заседании рабочей группы по строительству храма Екатерины было решено добавить в список альтернативных площадок под него территорию за Макаровским мостом. 24 сентября на заседании гордумы должны утвердить форму опросного листа, а в октябре планируют провести общегородской опрос для выбора горожанами места строительства храма Екатерины.