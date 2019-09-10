Храм Святой Екатерины предлагается построить на одной из трех площадок Фото: скриншот видео

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Мэрия Екатеринбурга опубликовала видеоролики, на которых разместила виртуальную модель храма Святой Екатерины на предлагаемых под его строительство площадках. Видео появилось на официальном youtube-канале горадминистрации.

На первом ролике показано, как храм мог бы вписаться на площадку в районе пересечения улиц Фурманова — Белинского. Вокруг здания авторы ролика изобразили облагороженную территорию нынешнего пустыря. На другом видео модель собора разместили на площадке за Макаровским мостом на улице Челюскинцев у прибрежной полосы. Рядом с виртуальным храмом — небольшой зеленый массив. Третий вариант — на улице Горького, 17, на месте бывшего Уральского приборостроительного завода. В этом ролике отмечается, что при храме будет действовать «Городской семейный центр» для помощи матерям с детьми, а также центр для детей-сирот.

Ранее на заседании рабочей группы по строительству храма Екатерины было решено добавить в список альтернативных площадок под него территорию за Макаровским мостом. 24 сентября на заседании гордумы должны утвердить форму опросного листа, а в октябре планируют провести общегородской опрос для выбора горожанами места строительства храма Екатерины.