Опрос о строительстве храма расколол думу Екатеринбурга

Права гордумы при организации общегородских опросов в итоге решили расширить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Депутаты Думы Екатеринбурга разделились во мнениях о предложении расширить права муниципального парламента при организации общегородских опросов. Часть думцев посчитали, что документ приведет к новым уличным протестам.

Автором инициативы выступила администрация города, проект документа предоставляет Думе право самостоятельно определять форму проведения опроса (поквартирный обход, электронное голосование или голосование на специально оборудованных пунктах) и формат бюллетеня. Руководитель аппарата администрации города Илья Захаров заявил, что данный шаг вызван ростом гражданской активности населения города и будет удовлетворять требованиям общественности.

При этом депутаты Дмитрий Сергин, Роман Ступников и Андрей Пирожков напомнили, что данный документ принимается без учета мнения активных общественников, вошедших в группу по подготовке опроса о строительстве храма Святой Екатерины.

«Мы наступаем на те же грабли. Вспомните, когда Дума переводила земельный участок под строительство храма у театра драмы, все шло гладко, но в итоге мы получили протест. К общественности нужно прислушиваться», — подчеркнул Сергин.

В итоге документ был принят большинством голосов.