Собравший почти 1,5 миллиона дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Клип рэперов на песню «Москва» набрал свыше 1,4 миллиона дизлайков Фото: скриншот видео «Тимати x GUF — Москва»

Скандальный клип российских рэперов Тимати (Тимура Юнусова) и Гуфа (Алексея Долматова) на песню «Москва» исчез с хостинга YouTube. Видео набрало свыше 1,4 миллиона дизлайков.

«Удаляю это видео, чтобы не продолжать эту волну негатива», — написал ранее Тимати в своем профиле в Instagram и, судя по всему, сдержал свое обещание. Клип на песню «Москва» набрал рекордное количество дизлайков в российском сегменте YouTube, понравилось видео лишь 85 тысячам пользователей.

Видео успело набрать более 5,2 миллиона просмотров. В комментариях к клипу многие пользователи назвали его «заказным» и посчитали его проплаченной агитацией. Ранее Тимати заявил, что за эту работу ему никто не платил, он безмерно уважает мэра Москвы Сергея Собянина и ему есть чем гордиться, пишет телеканал 360.