Куйвашев собрал топ-команду для создания нового района в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев доверил Алексею Орлову рабочую группу по Академическому Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области создана рабочая группа по созданию восьмого района Академический в Екатеринбурге. Указ об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Руководителем группы Куйвашев назначил своего первого заместителя Алексея Орлова. Также в команду включены замглавы Екатеринбурга по вопросам капстроительства Алексей Бирюлин, председатель гордумы Игорь Володин, замгубернатора Сергей Швиндт и другие представители органов власти.

«Напомним, что Евгений Куйвашев включил создание восьмого административного района в план мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия Екатеринбурга», — добавили в департаменте информполитики.

Ранее мэрия Екатеринбурга запустила конкурс на разработку концепции административно-культурного центра в будущем жилом районе Академический. От разработчиков потребовали предусмотреть появление на территории филиалов министерств и различных служб.