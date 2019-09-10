09 сентября 2019

Куйвашев собрал топ-команду для создания нового района в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание с главами муниципальных образований Свердловской области, посвященное реализации национальных проектов (НЕОБРАБОТАННЫЕ). Свердловская область, Верхняя Сысерть , куйвашев евгений
Евгений Куйвашев доверил Алексею Орлову рабочую группу по АкадемическомуФото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области создана рабочая группа по созданию восьмого района Академический в Екатеринбурге. Указ об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Руководителем группы Куйвашев назначил своего первого заместителя Алексея Орлова. Также в команду включены замглавы Екатеринбурга по вопросам капстроительства Алексей Бирюлин, председатель гордумы Игорь Володин, замгубернатора Сергей Швиндт и другие представители органов власти.

«Напомним, что Евгений Куйвашев включил создание восьмого административного района в план мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия Екатеринбурга», — добавили в департаменте информполитики.

Ранее мэрия Екатеринбурга запустила конкурс на разработку концепции административно-культурного центра в будущем жилом районе Академический. От разработчиков потребовали предусмотреть появление на территории филиалов министерств и различных служб.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...