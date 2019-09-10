Александр Аристов (на фото) приехал поздравить Алексея Текслера с победой на выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Совладелец Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и компании «Ариант» Александр Аристов 10 сентября приехал поздравить Алексея Текслера с победой на выборах губернатора. Его белый Rolls-Royce Wraith с черной полосой около часа был припаркован у входа в правительство области, передает корреспондент «URA.RU».

По информации высокопоставленного источника, Аристов первым делом поздравил Алексея Текслера с победой на выборах губернатора. Глава региона также выслушал его предложения по формированию гордумы Челябинска нового созыва.

Что касается Rolls-Royce Wraith, то корреспонденты «URA.RU» впервые видели Аристова за рулем этой машины в 2018 году на открытии теннисного корта. Тогда автомобиль был полностью белого цвета. Аристов либо перекрасил его, либо купил новый. Цена на Rolls-Royce Wraith в автосалонах колеблется в районе 30 млн рублей в зависимости от комплектации и материалов отделки.

Эту модель начали выпускать в 2013 году, она стала самой мощной и быстрой в линейке английского бренда. В его оборудование входят напольные ковры из длинноворсной овечьей шерсти, сиденья с функцией массажа, электродоводчики дверей, потолок — «Звездное небо». Аудиосистема представлена 10-канальным усилителем на 600 ватт, 16 колонками и 2 сабвуферами. Двери усилены против бокового удара, что особенно ценно после аварии, в которую Аристов попал в 2016 году на своем Rolls-Royce Phantom.

В апреле Аристов попал в аварию на Lamborghini Aventador Roadster LP 700-4. Он уезжал из правительства области, когда в него ударил выезжавший задним ходом с парковки автомобиль.

Александр Аристов приехал поздравить Алексея Текслера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU