В команде челябинского губернатора новое назначение

Москвич Иван Куцевляк предпочел опереться на местные кадры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместителем министра экономического развития Челябинской области назначен Дмитрий Глухарев. Соответствующее постановление губернатора региона опубликовано на официальном портале правовой информации.

В ведомстве он будет курировать вопросы внешнеэкономических отношений и международных связей, сообщили источники «URA.RU». «Глухарев — выходец из самого министерства. До повышения он возглавлял управление внешнеэкономических связей», — пояснил собеседник в правительстве области.

Глухарев занял ставку Ильи Таболина, ушедшего в отставку в середине июля. Сам Таболин объяснил «URA.RU» уход «интересным предложением», полученным со стороны. Источники агентства трактовали его отставку как этап переформатирования экономического блока правительства, начатого врио губернатора Алексеем Текслером.

После ухода «экономического» вице-губернатора Руслана Гаттарова и публично высказанных претензий к результатам работы минэкономразвития возглавлявший его Сергей Смольников был заменен на сослуживца Текслера по Минэнерго РФ Ивана Куцевляка.