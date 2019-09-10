Историк спецслужб: шпионы могут быть в окружении любого россиянина

Шпионов внедряют в самые разные сферы общественной жизни, говорят эксперты Фото: depositphotos.com

новость из сюжета В правительстве РФ работал американский шпион

Завербованные иностранными спецслужбами люди могут находиться в окружении многих россиян. Об этом «URA.RU» заявил историк спецслужб Андрей Ведяев. По его словам, шпионы, вопреки расхожему мнению, работают не только в органах власти.

«Многие считают, что шпионы обязательно должны быть связаны с политикой, однако это не так. Их стараются внедрить практически во все сферы общественной жизни. Например, агенты иностранных разведок могут трудиться в СМИ, в военной отрасли, экологических организациях, высших учебных заведениях», — пояснил собеседник агентства.

Он признал, что сегодня «не следует разводить шпиономанию». «Однако надо понимать, что шпион — это не человек в черном плаще, который выходит ночью с фонарем в руках. Внешне это ничем не выдающиеся люди, которые живут, казалось бы, обычной жизнью. Рядовой гражданин никогда даже не догадается, что рядом с ним — агент. Этим занимается контрразведка», — отметил Ведяев. Он также сообщил, что бывали случаи, когда люди работали на иностранные государства на протяжении нескольких десятилетий.

Накануне телеканал CNN сообщил, что в 2017 году из России эвакуировали ценного агента ЦРУ, который работал в высших эшелонах власти. Позднее газета The New York Times написала, что агентом мог быть экс-сотрудник управления делами президента РФ Олег Смоленков. Чиновник исчез из России два года назад. Тогда он с женой и тремя детьми уехал в отпуск в Черногорию и больше не вернулся.