Пушков высказался об агенте ЦРУ в правительстве России

Алексей Пушков заявил, что знает истинную цель истории про шпиона Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В правительстве РФ работал американский шпион

«Шпионскую историю» США прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Своими размышлениями он поделился в Twitter.

«История мутная, цель ясная», — заключил Алексей Пушков. По его мнению, «застрельщиками» в раскручивании истории о шпионе, «который непонятно кем работал, но все и обо всех якобы знал», являются американские издания CNN и The New York Times.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на чиновников в администрации президента США Дональда Трампа сообщил, что в правительстве России работал секретный агент разведки Соединенных Штатов. Позже этот агент якобы оказался под угрозой раскрытия, и его пришлось спешно эвакуировать. Ряд СМИ называют осведомителем ЦРУ экс-сотрудника управделами президента РФ Олега Смоленкова.