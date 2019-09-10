Пушков высказался об агенте ЦРУ в правительстве России

«Шпионскую историю» США прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Своими размышлениями он поделился в Twitter.
«История мутная, цель ясная», — заключил Алексей Пушков. По его мнению, «застрельщиками» в раскручивании истории о шпионе, «который непонятно кем работал, но все и обо всех якобы знал», являются американские издания CNN и The New York Times.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на чиновников в администрации президента США Дональда Трампа сообщил, что в правительстве России работал секретный агент разведки Соединенных Штатов. Позже этот агент якобы оказался под угрозой раскрытия, и его пришлось спешно эвакуировать. Ряд СМИ называют осведомителем ЦРУ экс-сотрудника управделами президента РФ Олега Смоленкова.
В США раскручивают новую «шпионскую историю» в поддержку стареющей версии о «вмешательстве России в выборы». Как обычно, застрельщиками выступают CNN и New York Times, рассказывающие о шпионе, к-ый непонятно кем работал, но все и обо всех якобы знал. История мутная, цель ясная.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 10 сентября 2019 г.