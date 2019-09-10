В Кремле признали, что экс-чиновник, подозреваемый в шпионаже, работал в администрации президента

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Пресс-конференция Путина В.В. Москва., песков дмитрий, путин на экране
Дмитрий Песков прокомментировал слухи о шпионе-чиновникеФото: Владимир Андреев © URA.RU
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В правительстве РФ работал американский шпион

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в администрации главы государства в прошлом работал Олег Смоленков, которого СМИ подозревают в шпионаже в пользу США. При этом представитель Кремля назвал «криминальным чтивом» рассуждения западной прессы о том, что экс-чиновник работал на ЦРУ и был спешно вывезен из страны.

Дмитрий Песков во время беседы с журналистами рассказал, что Смоленков занимал в администрации президента неуказную должность и был уволен несколько лет назад. Его дальнейшая биография неизвестна, поскольку власти «не занимаются розыском людей». «С работой российской контрразведки все нормально», — отметил пресс-секретарь президента.

Ранее американский телеканал CNN сообщил о том, что в 2017 году из России был экстренно эвакуирован «наиболее ценный информатор американских спецслужб во властных структурах РФ». Имя осведомителя не сообщалось, однако в российских СМИ появилась информация, что речь может идти о сотруднике администрации президента РФ Олеге Смоленкове. В 2017 году мужчина выехал с семьей на отдых в Черногорию и бесследно пропал.

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