Иностранные спецслужбы вербуют в шпионы преподавателей и священников

Священнослужители представляют интерес для иностранных спецслужб, говорят эксперты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета В правительстве РФ работал американский шпион

Иностранные спецслужбы сегодня предпочитают вербовать священнослужителей и преподавателей. Об этом «URA.RU» заявил ученый секретарь Общества изучения истории отечественных спецслужб, ранее служивший во внешней разведке, Вячеслав Лашкул. По его словам, эти люди обычно редко вызывают подозрение.

«Основная задача шпиона — оказаться в нужное время в нужном месте. Сейчас, в период большой информационной открытости, появляется огромный массив дезинформации. Агенты и нужны для того, чтобы вычленять из большого потока правду», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, и педагоги, и сотрудники религиозных организаций, как правило, обладают обширной аудиторией и многочисленными контактами. Именно поэтому они представляются интересными для спецслужб, подчеркнул Лашкул.

Накануне телеканал CNN сообщил об операции 2017 года, когда разведка США организовала выезд высокопоставленного чиновника из российских государственных структур за пределы страны. По данным телеканала, на протяжении нескольких лет перед этим чиновник был одним из самых высокопоставленных осведомителей ЦРУ под прикрытием.