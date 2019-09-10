Игорь Сечин с 2018 года находится в особом списке США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В США допустили введение санкций против «Роснефти», обвинив российскую компанию в незаконной торговле с Венесуэлой.

«США допускают возможность введения санкций против „Роснефти“ в связи с торговлей венесуэльской нефтью», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спецпредставителя Америки по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Ранее международное агентство новостей Reuters обвинило «Роснефть» в торговле нефтью из Венесуэлы в обход санкций, которые Вашингтон наложил на Каракас. Российская компания потребовала запретить издание в РФ, так как журналисты, по мнению организации, ведут «информдиверсию» против всех компаний РФ. В результате издание изменило свои статьи.

С 2018 года Сечин находится в так называемом «кремлевском докладе» — списке Минфина США из 210 высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, в отношении которых могут быть введены санкции.