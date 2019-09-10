В Кремле оценили вероятность второго обмена пленными с Украиной

7 сентября заключенные были доставлены домой на самолетах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия и Украина могут провести второй раунд обмена заключенными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-кола сказал «URA.RU»: «У Кремля есть понимание, что процесс нужно продолжать в соответствии с минскими договоренностями».

«Однако давайте не будем забывать, что недавнему обмену предшествовала огромная скрупулезная работа. Пока говорить о сроках следующего обмена преждевременно», — сказал «URA.RU» Дмитрий Песков.

7 сентября Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35». Среди украинцев, вернувшихся домой, оказался и режиссер Олег Сенцов, который в 2015 году был приговорен к 20 годам колонии строго режима по обвинению в терроризме.