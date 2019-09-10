Сенцов, отбывавший наказание на Ямале, рассказал о порядках в колонии

Олег Сенцов рассказал, что в колонии пытались повлиять на его психику Фото: Antonymon / wikipedia.org / CC BY-SA 4.0

новость из сюжета Осужденного Олега Сенцова этапировали с Ямала в Москву

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывавший на Ямале наказание за подготовку теракта в Крыму, рассказал об отношении сотрудников российских колоний. Своими воспоминаниями он поделился во время пресс-конференции в Киеве.

«Было немного особенное отношение. В том смысле, что все по правилам: ни влево, ни вправо. За тобой смотрят, чтобы ты ничего не сделал. Я проехал много разных мест, там все очень различается: официальные правила одинаковые, а неофициальные — отличаются. Были печальные и более печальные места. Были неплохие», — рассказал Сенцов.

Он также уточнил, что во время тюремного срока на него пытались повлиять. «Ко мне не применялось никакого физического воздействия, но попытки психологического давления были. Опять же в рамках. Понимали, что это (какую-то тему) лучше не трогать. То есть сидит спокойно вот и все», — отметил он без уточнения места, где на него пытались воздействовать.

Олег Сенцов в 2015 году был приговорен к 20 годам по обвинению в терроризме. Осенью 2017 года появилась информация, что его этапируют в ямальскую колонию «Белый медведь». В середине мая 2018 года он объявил голодовку, которая закончилась 5 октября. 7 сентября 2019 года Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35». Среди них оказался и Олег Сенцов.