Жители объединенных пермских территорий устроили новый протест

Жители Полазны выразили свой протест во время выборов Фото: Кирилл Пономарев © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Жители поселка Полазна (Пермский край) испортили почти четверть бюллетеней в единый день голосования 8 сентября. Так они выразили протест кандидатам, избиравшимся в думу Добрянского городского округа — новый муниципальный орган, образованный после объединения двух территорий — Полазны и Добрянки.

«Участие в выборах в Полазне приняли 1,6 тыс человек, из них 368 испортили бюллетени», — рассказал один из активистов Василий Шиховцов, выступающих против объединения. В избиркоме Пермского края «URA.RU» уточнили, что полазненцы испортили 363 бюллетеня.

Шиховцов признался, что ожидал большего эффекта от протестного голосования, но «молодой электорат, который никогда не участвовал в голосовании, не захотел высказать свою гражданскую позицию». Он пояснил, что жители Полазны намерены добиваться отмены объединения населенных пунктов в Верховном суде. Заявление, по его словам, должно быть подано в ближайшее время.

В июне Пермский краевой суд отклонил иск инициативной группы жителей Полазны пытавшихся добиться отмены объединения с Добрянкой. Ответчиками выступали губернатор Пермского края Максим Решетников и краевое законодательное собрание. Протест полазненцев из-за муниципальной реформы начался в марте 2019 года.