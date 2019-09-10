Сенцов собрался вернуться в Крым «только на танках»

Обвиненный в терроризме Олег Сенцов будет жить в Киеве Фото: скриншот видео YouTube, канал Крым Реалии

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Освобожденный в рамках обмена между Россией и Украиной режиссер Олег Сенцов заявил, что вернется в Крым «только на танках». Сейчас украинец планирует жить в Киеве, рассказал Сенцов на пресс-конференции.

«Касаемо Крыма, то вернусь туда только на танках», — цитирует режссира News.ru . Однако он подчеркнул, что его слова не стоит принимать буквально. Также Сенцов отметил, что останется жить в Киеве вместе с матерью, а ребенка отправит к бывшей жене на полуостров.

Олега Сенцова приговорили к 20 годам колонии в 2015 году по обвинению в терроризме, его подозревали в подготовке терактов в Крыму. Сенцов отказался признавать вину. Во время отбывания наказания в ямальской колонии «Белый медведь» он объявил голодовку, которая продлилась 145 дней. 7 сентября 2019 года режиссер возвратился на родину в рамках обмена заключенными по формуле «35 на 35» между Россией и Украиной.