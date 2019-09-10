Видеоклип рэперов Гуфа (Алексей Долматов) и Тимати (Тимур Юнусов) о Москве попало на порносайт Pornhub. Ролик был добавлен в категорию «жесткий секс».
Видео было залито под названием «Пара просыпается в пентхаусе, но их невинность уже продана оленеводу», — пишет
Клип Гуфа и Тимати «Москва» появился в YouTube 7 сентября, накануне единого дня голосования и 872-летия Москвы. Пользователи возмутились строками: «Город, что не проводит гей-парады», «[Съем] бургер за здоровье [мэра Москвы Сергея] Собянина» и «Не хожу на митинги и не [говорю] дичь».
За два дня «Москва» получила около полутора миллиона дизлайков на видеохостинге, что стало рекордом для российского сегмента YouTube. Позднее Гуф попросил прощения за клип и заявил, что его «подставили». Тимати удалил видеоролик, поскольку не хотел «продолжать волну негатива».