Скандальный клип Тимати и Гуфа сохранился на знаменитом порносайте. СКРИН

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, тимати
Тимати удалил видео с YouTube, но кто-то залил ролик на порносайтФото: Владимир Андреев © URA.RU

Видеоклип рэперов Гуфа (Алексей Долматов) и Тимати (Тимур Юнусов) о Москве попало на порносайт Pornhub. Ролик был добавлен в категорию «жесткий секс».

Видео было залито под названием «Пара просыпается в пентхаусе, но их невинность уже продана оленеводу», — пишет News.ru. Пользователь поставил категории: грубый секс, жесткий секс и секс на публике. Видеоролик продолжает собирать большое количество дизлайков.

Клип Гуфа и Тимати «Москва» появился в YouTube 7 сентября, накануне единого дня голосования и 872-летия Москвы. Пользователи возмутились строками: «Город, что не проводит гей-парады», «[Съем] бургер за здоровье [мэра Москвы Сергея] Собянина» и «Не хожу на митинги и не [говорю] дичь».

За два дня «Москва» получила около полутора миллиона дизлайков на видеохостинге, что стало рекордом для российского сегмента YouTube. Позднее Гуф попросил прощения за клип и заявил, что его «подставили». Тимати удалил видеоролик, поскольку не хотел «продолжать волну негатива».

Клип Тимати и Гуфа загрузили на порносайт, отредактировав название
Скриншот с сайта Pornhub

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Политика Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...