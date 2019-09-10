Власти Целинного района не смогли своевременно выполнить поручения врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова по наведению порядка в муниципалитете несмотря на своевременно выделенные деньги. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.
Поручения Шумков дал еще весной во время визита в Целинное. «Денежные средства в полном объеме были доведены до района еще в мае», — заявили в пресс-службе главы Зауралья. Несмотря на это, парк культуры и отдыха «Победа» зарос кустарниками и «напоминает лесную чащу». На наведение порядка в нем выделяли более миллиона рублей.
На сквер по улице Бухарова выделялось более полумиллиона рублей, но ревизоры увидели на этой территории лишь грязь, мусор и кусты, «за которыми едва угадывается высокий обелиск». Раскритиковали они и дорожный ремонт на двух улицах райцентра, который «только усугубил ситуацию на дороге». «Несмотря на предусмотренные 3,5 млн рублей в областном бюджете, до сих пор работы по ремонту школ в селах Косолапово и Дулино не ведутся», — заявляют в правительстве.
Глава Целинного района Иван Светличный сообщил «URA.RU» что недостатки обнаружил первый замдиректора регионального департамента строительства Андрей Борисов. После этого замглавы района по строительству и ЖКХ Виктор Мартынов ушел в отставку. По данным Светличного, на этих объектах уже начались работы: «Все будет устранено и сделано».
Ранее «URA.RU» сообщало, что подобные претензии были высказаны и в адрес руководства Половинского района.