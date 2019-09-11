Бюджет Тюменской области пострадал от банкротства предприятия-легенды

4 июля Тюменский арбитражный суд признал «СибНАЦ» банкротом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

К требованиям кредиторов главного разведчика недр Ямала, тюменской компании «СибНАЦ», присоединилось УФНС по Тюменской области. Информация об этом опубликована на портале «Федресурс». Налоговики требуют от компании более 32 млн рублей долгов по налоговым отчислениям в бюджеты региона и страны.

Кроме того, «СибНАЦ» придется заплатить более 14 млн рублей штрафов и пени. Решение о включении регионального УФНС в реестр должников будет принимать суд. Свои требования к предприятию подали уже около 70 кредиторов. Ранее «URA.RU» сообщало, что компания массово сокращает своих сотрудников, а имущества предприятия может не хватить для расчета с долгами.

Получить оперативный комментарий от конкурсного управляющего «СибНАЦ» Руслана Салахова не удалось — он попросил корреспондента позвонить позднее. В УФНС агентство направило запрос.

4 июля Тюменский арбитражный суд признал «СибНАЦ» банкротом. ПАО «СибНАЦ» создано почетным жителем Тюменской области Анатолием Брехунцовым. Компания, которая является продолжателем традиций «Главтюменьгеологии», является одной из старейших на геологическом рынке «тюменской матрешки».