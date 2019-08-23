Легендарное предприятие «тюменской матрешки» избавилось от части сотрудников

Компания «СибНАЦ» разрабатывала амбициозные проекты Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Около 160 работников тюменской компании «СибНАЦ» — основного разведчика недр Ямала — покинули предприятие. Об этом «URA.RU» рассказал конкурсный управляющий Руслан Салахов. С 1 июля «СибНАЦ» находится в стадии ликвидации.

«Часть работников ушла сама, еще около 110 человек нам удалось трудоустроить на другие предприятия. Сейчас в штате „СибНАЦ“ числится около 120 человек, включая декретниц. Более конкретно об их судьбе я смогу сказать примерно через две недели», — добавил кризисный менеджер. При этом он подчеркнул, что заработная плата работникам начисляется исправно.

«СибНАЦ» был признан банкротом 4 июля. Общий долг предприятия оценивают в сумму 850 млн рублей. Компания была создана почетным гражданином Тюменской области Анатолием Брехунцовым. Она разрабатывала амбициозные проекты, например, готовила оценку запасов трудноизвлекаемых запасов нефти из знаменитой баженовской свиты (запасы нефти в ней оцениваются в 2 трлн баррелей).