Лидеры незаконных протестов выплатят московским властям 1,2 млн рублей

ГУП «Мосгортранс» отсудил у Алексея Навального, Ильи Яшина, Любови Соболь и других организаторов несанкционированной акции 27 июля в Москве 1,2 миллиона рублей за убытки, понесенные предприятием из-за перекрытия дорог. Решение в пользу «Мосгортранса» вынес Коптевский суд Москвы.
«Исковые требования ГУП „Мосгортранс“ к Любови Соболь, Владимиру Милову, Алексею Навальному, Олегу Степанову, Ивану Жданову, Юлии Галяминой, Александру Соловьеву, Илье Яшину удовлетворены», — приводит
14 и 27 июля, а также 3 августе в Москве прошли несогласованные акции протеста из-за недопуска «независимых кандидатов» на выборы в Мосгордуму. По решению Мосгоризбиркома и Центризбиркома, кандидатов не допустили из-за того, что количество брака в подписных листах превышало норму в 10%.
Выборы состоялись 8 сентября в единый день голосования. 20 мест в Мосгордуме получили оппозиционные кандидаты. Эксперты отмечают, что представителям оппозиции удалось победить без опоры на так называемое «Умное голосование», придуманное Навальным.