Пройти в Мосгордуму кандидатам от КПРФ удалось без опоры на «Умное голосование»

Система «Умное голосование» даже навредила некоторым кандидатам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Проект блогера Алексея Навального «Умное голосование» резко раскритиковали в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) в ходе круглого стола «Единый день голосования 2019: каковы итоги?». По мнению экспертов, система не сумела продемонстрировать эффективность, о которой заявляли представители оппозиции. Впрочем, в ЭИСИ не исключили, что «Умное голосование» к следующим выборам могут модернизировать с учетом выявленных ошибок.

В штабе Навального результаты выборов называют «фантастической победой» и утверждают — сработало «Умное голосование». Ранее в каждом из округов выбрали кандидата, не поддержанного мэрией Москвы, за которого предлагалось голосовать сторонникам Навального.

Не обошлось и без эксцессов. Так, в 30-м избирательном округе вокруг «Умного голосования» разразился скандал. Как публично рассказал IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией Навального Владислав Здольников, соцопросы предсказывали Юнеману победу, но Навальный решил поддержать Владислава Жуковского, которому прочили только третье место, поскольку с Жуковским он дружит: «То есть то самое кумовство, с которым ФБК борется во власти… В итоге измена самим себе обернулась максимально предсказуемо: просрали 30-й округ».

Социолог, доцент факультета социальных наук НИУ ВШЭ Алексей Титков пояснил «URA.RU», что «Умное голосование» является «спорным и несовершенным проектом». «Один из главных недостатков — пассивная роль, которая предписана рядовым участникам: получить нужную фамилию и пометить ее в бюллетене. Для оппозиционного избирателя, который хочет, наоборот, больше влиять и решать самому, такая роль „оловянного солдатика“ — не самая удобная», — пояснил Титков. По его мнению, если сейчас, на фоне чересчур разогретой предвыборной ситуации в Москве, можно заявлять о том, что проект оказал влияние на ход голосования, то далеко не факт, что на более спокойных выборах в дальнейшем модель хотя бы как-то сработает.

Накануне лидер КПРФ Геннадий Зюганов публично заявил, что «Умное голосование» не имеет никакого отношения к победам коммунистов на выборах. Кандидат от Компартии Николай Губенко, который выиграл выборы в Мосгордуму, ранее указывал, что не нуждается помощи сторонников Навального. «Я не нуждаюсь в поддержке тех, кто разрушает нашу государственность и старается нажить политический капитал на том, что создано силами всего народа», — заявил он, комментируя включение своей кандидатуры в список «Умного голосования».

«Это какой-то очень инновационный подход — включать людей в какие-то списки против их воли. Однако случай с коммунистом Губенко явно показывает, что многие „победы“ Навального оказались фактически приписками», — пояснила «URA.RU» эксперт аналитического агентства «Политсобрание» Наталья Желтова. Она отметила, что Навальный в своем проекте сделал ставку на КПРФ. «Но мы видим, что москвичи не стали голосовать за тех кандидатов, на которых указал блогер. Так, места в Мосгордуме получили всего треть из предложенных им участников выборов», — сказала собеседница агентства. По ее словам, система имеет право на существование, однако нуждается в «сильной переработке», чтобы не быть окончательно дискредитированной.

«Умное голосование» предполагало, что москвичи должны проголосовать за того, кого предложит Навальный, чтобы в Мосгордуму прошли как можно меньше «тайных и явных» представителей «Единой России» — кандидатов от власти. Навальный заявлял, что нужно провести 45 разных депутатов, «среди которых будет 5-6 прям нормальных, 1-3 прям отличных, ну и остальные хотя бы не единороссы». «Это цель нашего плана «Умное голосование», — отмечал Навальный.