Как 20 оппозиционеров в Мосгордуме спасут Собянина от новых протестов

Выборы в Мосгордуму могут оказаться полезными для столичных властей, признают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Московская городская дума, выборы в которую обернулись настоящими баталиями, становится местом для дискуссий. Опрошенные «URA.RU» эксперты утверждают: взятие оппозицией почти половины мандатов разрушает политическую монополию столичной мэрии. Однако, как ни парадоксально, такой поворот может оказаться на руку мэру Москвы Сергею Собянину и его команде.

По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий, в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями. Так, от КПРФ в Мосгордуму попадают 13 человек, от «Яблока» избрались все трое кандидатов, прошедшие регистрацию: Евгений Бунимович (6-й округ), Максим Круглов (14-й округ) и Сергей Митрохин (43-й округ). Кроме того, в 8-м округе победила поддержанная «Яблоком» самовыдвиженец Дарья Беседина. При этом лидер московских единороссов Андрей Метельский, участвовавший в выборах как самовыдвиженец, в столичный парламент не прошел. Остальные 25 победивших кандидатов — самовыдвиженцы, поддержанные властью.

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что «разноплановый» парламент нужен столице Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Москвы Сергей Собянин в своем заявлении в понедельник признал, что «дума стала политически более разноплановой». Он выразил надежду, что это «будет на пользу».

Мэр Москвы не лукавит, признает в разговоре с «URA.RU» руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. По его мнению, никаких рисков для власти «полуоппозиционный» парламент не несет. «Проблема прошлого состава Мосгордумы, проблема протестных выступлений минувшим летом заключалась именно в том, что в думе были представлены интересы далеко не всех москвичей — например, отражающих мнение протестных групп», — пояснил Кузнецов. Политолог признал, что ключевой риск, наоборот, кроется в том, что оппозиционеры окажутся лояльными, ведь их подавляющее большинство — представители системной КПРФ.

«Разноплановый» столичный парламент задает тренд для всей страны, уверены политологи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С ним солидарен гендиректор Института инструментов политического анализа, профессор Высшей школы экономики Александр Шпунт. «В Мосгордуму пришли договороспособные и командные люди. Своей кампанией они доказали, что хотят работать и решать проблемы москвичей», — сказал «URA.RU» эксперт.

Оппозиционный триумф сильно преувеличен, заявил «URA.RU» исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. «Большинство остается за лояльными мэру депутатами. К тому же, многие оппозиционеры уже давно таковыми не являются, представляя часть команды мэра. То есть реальное соотношение оппозиции к лоялистам куда менее приятно для сторонников «Умного голосования», — пояснил эксперт. В качестве примера он привел «яблочника» Сергея Митрохина: «Человек заседал в Госдуме, показал себя достаточно договороспособным. С ним можно и нужно работать».

Максимум, на что могут рассчитывать оппозиционеры в Мосгордуме — портфель главы комиссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«У „Единой России“ фактически осталось большинство в Мосгордуме и возможность заблокировать любые решения всех остальных депутатов, даже если коммунисты и „яблочники“ вдруг объединятся, — говорит глава „Политической экспертной группы“ Константин Калачев. — Надо понимать, что степень готовности сотрудничать с мэрией у отдельных представителей КПРФ и „Яблочника“ разная, но она есть».

«Но есть нюансы — это распределение депутатов по комиссиям. Если у Митрохина или еще у кого-то из авторитетных оппозиционеров будет своя комиссия [в парламенте], то это может существенно сказаться на законотворчестве по данной тематике» — отметил политолог Вячеслав Данилов.

Важно и другое — отныне команде Собянина придется становиться игроками политического поля и находить диалог с оппозицией, объясняет в беседе с «URA.RU» директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

«Для этого потребуются новые подходы, средства коммуникации, технологии. Безусловно, законодательный орган не имеет таких широких полномочий как администрация, однако проводить свои решения власть обязана через МГД. Даже имея небольшой численный перевес среди лояльных депутатов, проводить авторитарную политику теперь станет невозможно», — отметил Гращенков.

Он полагает, что с точки зрения здорового политического климата, МГД способна сыграть решающую роль для всей страны как мейнстримовая форма новой региональной политики. «Яблочники, коммунисты, эсеры и ни одного единоросса — вот новая реальность Мосгордумы, которая задаст тренд для всей России в 2020—2021 годах», — резюмировал эксперт.