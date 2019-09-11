Пенсионерки утверждают, что звуки качелей и крики детей нарушали их спокойствие
Пенсионерки из-за громких звуков распилили детские качели в своем дворе. Таким образом жительницы деревни Бегуницы (Ленинградская область) наказали детей, которые шумно играли на придомовой территории.
«Им говоришь: „Бабушка столетняя“. А они специально бьют, и бьют, и бьют», — цитируют пенсионерок 47news. Женщины объяснили, что испортили городское имущество из-за того, что скрип качелей и крики детей не давали им отдыхать.
Родители детей пытались остановить пенсионерок от уничтожения детской площадки, но это не дало результата. Сейчас администрация деревни устанавливает сумму ущерба и планирует обратиться в полицию.