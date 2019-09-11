Близкие Заворотнюк прокомментировали слухи о раке мозга у актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк опровергли слухи о раке мозга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор Анастасии Заворотнюк — Марина Потапова — и муж актрисы Петр Чернышев опровергли слухи о раке мозга. При этом они не исключили, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» испытывает некоторые трудности в жизни.

«Диагноза „рак мозга“ у нее нет», — сообщила «Комсомольской правде» Потапова. Это же изданию подтвердил знакомый мужа актрисы. По его словам, на днях он разговаривал с ее супругом, который также заявил, что она здорова.

В то же время собеседник газеты отметил, что Заворотнюк еще не пришла в форму после родов, заметно прибавила в весе, что сказывается на ее эмоциональном состоянии. Кроме того, по его словам, не так давно Чернышев узнал, что его жена якобы флиртовала с каким-то состоятельным мужчиной.

«Возможно, это какие-то недоброжелатели попытались намеренно вызвать ревность Петра. Из-за этого между супругами произошел разлад. Настя нервничает, переживает, не хочет никого видеть», — пояснил собеседник издания.

Слухи о раке мозга у Анастасии Заворотнюк, как напоминает RT, появились в конце августа. Подогрело обсуждение болезни и тот факт, что несколько недель назад она отказалась от роли в спектакле. Позже ее концертный директор Стас Христов сообщил журналистам, что актриса выбирает телеканал, чтобы рассказать публике всю правду о своем здоровье.