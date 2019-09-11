Банк, принадлежавший экс-сенатору Ямала, получит 18 млрд рублей с пенсий

После полутора лет судебного разбирательства Промсвязьбанк пришел к мировому соглашению с пенсионными фондами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Промсвязьбанк, принадлежавший экс-сенатору Ямала Дмитрию Ананьеву, заключил мировое соглашение с негосударственными пенсионными фондами НПФ «Будущее» и «Сафмар». Благодаря сделке банк получит 18,6 млрд рублей пенсионных средств.

«Фондам придется разместить 20 млрд руб. пенсионных средств в банке под символическую ставку на длительный срок. В результате сделки, которую поддержал ЦБ, банк получит дешевое фондирование, а клиенты НПФ — недополученную прибыль», — сообщает « Коммерсант» .

Суд между банком и НПФ длился более полутора лет и был связан с выходом фондов из капитала Промсвязьбанка накануне санации. Согласно подписанному соглашению, стороны отказались от взаимных претензий. Теперь оба фонда должны разместить в банке два депозита общей суммой 20,9 млрд рублей на полгода под 5%. После этого НПФ могут сохранить деньги на депозитах, но уже под ставку 0,5% годовых.

Если фонды останутся в обозначенных условиях, то Промсвязьбанк получит от них 18,6 млрд рублей, подсчитали стороны, участвующие в соглашении. В свою очередь клиенты фондов не смогут получить по своим счетам соответствующий доход.

Братья Ананьевы являлись учредителями Промсвязьбанка, у которого в 2017 году Центробанк отозвал лицензию. В 2018 году банк подал заявление в полицию на бывших совладельцев. После проверки было возбуждено уголовное дело о «противоправной деятельности». Самый крупный иск против Ананьевых составляет 282 млрд рублей.