Розенбаума прооперировали в онкологической клинике Москвы

Александру Розенбауму удалили опухоль Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Певец Александр Розенбаум перенес операцию в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена. Об этом журналистам рассказал источник в медицинских кругах.

«У А.Розенбаума был диагностирован рак. Операцию по удалению опухоли он перенес успешно», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова источника, имя которого не называется.

Музыкант, как напоминает Nation News, был госпитализирован 2 сентября. После многочасовой операции он находился в тяжелом состоянии. На следующий день он сказал журналистам, что находится под присмотром «хороших докторов», понадеявшись, что вернется к работе уже в конце сентября.