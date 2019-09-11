10 сентября 2019

СМИ узнали о скорой встрече «нормандской четверки»

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Клипарт pixabay. Viktor Levit , эйфелева башня, мост, париж, сена, франция, отдых, мост, отпуск, туризм, курорт
Саммит «нормандской четверки» состоится в ПарижеФото: Viktor Levit

Саммит «нормандской четверки», вероятно, состоится не позже конца октября. Скорому проведению мероприятия способствует уменьшившееся количество обстрелов на Донбассе, а также обмен заключенными между Россией и Украиной.

«Завершение этого процесса [обмена заключенными] говорит о том, что президент Владимир Зеленский способен выполнять обещания, отметил собеседник издания», — сообщают «Известия» со ссылкой на свой источник. Издание уточняет, что Россия была готова вести переговоры с Киевом, однако украинские власти должны были продемонстрировать, что способны работать на результат.

Как отмечает другой источник издания, заявление президента Франции Эммануэля Макрона, что саммит стоит ждать в Париже уже в сентябре, можно считать преждевременным, поскольку для подготовки такого мероприятия необходимо больше времени. «Октябрь — куда более реальный срок», — уточняет издание.

«Нормандская четвёрка» — группа руководителей Германии, России, Украины и Франции по урегулированию ситуации на востоке Украины. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Франции, в ходе которого лидеры государств обсудили внутриукраинский конфликт и меры его урегулирования.

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Некоторые эксперты назвали освобождение россиян и украинцев позитивным шагом для двусторонних отношений, пишет телеканал 360.

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