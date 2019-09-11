10 сентября 2019

Уралец убил жену веником

© Служба новостей «URA.RU»
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Банк ПУРПЕ. Нижневартовск, веник
Несмотря на «мягкость» орудия убийства, женщина скончаласьФото: Александр Елизаров © URA.RU

Следователи города Алапаевск (Свердловская область) передали в суд дело в отношении местного 50-летнего жителя, который жестоко избил жену веником. Причиной его гнева стала подгоревшая сковородка.

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В Екатеринбурге молодожен убил супругу на четвертый день после свадьбы

Трагедия произошла 9 июня в доме по улице Пугачева в Алапаевске: гражданская супруга обвиняемого поставили на плиту сковородку и уснула. Нагревшись, масло в сковороде стало сильно дымить. Запах встревожил соседей, и они стали стучаться в дверь. Проснувшись, мужчина выключил плитку и стал ругаться с 43-летней сожительницей и бить ее черенком веника и кулаками.

«В результате женщине была причинена черепно-мозговая травма, от которой она скончалась на месте происшествия через некоторое время, — рассказали «URA.RU» в свердловском управлении СКР. По словам следователей, о случившемся в правоохранительные органы сообщил сам обвиняемый. Оба сожителя находились в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть) мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее «URA.RU» рассказывало о том, как в Екатеринбурге молодожен убил супругу на четвертый день после свадьбы. Теперь его судят.

Орудие убийства
Фото: СУ СКР по Свердловской области

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