Вице-спикер Госдумы перестал платить рабочему, разбившему Rolls-Royce челябинского олигарха

Сергей Неверов помогал челябинскому рабочему, пока его дочери не исполнилось 18 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-спикер Госдумы, глава фракции «Единой России» Сергей Неверов перестал материально помогать сотруднику Челябинского трубопрокатного завода Владиславу Кантемирову, с которого суд обязал взыскать три миллиона рублей в пользу олигарха Александра Аристова за разбитый Rolls-Royce Phantom. Парламентарий переводил личные деньги рабочему до тех пор, пока тот выплачивал алименты, сообщили «URA.RU» в пресс-службе депутата.

«Неверов взял обязательство материально помогать Кантемирову, поскольку он имел обязательства по выплате алиментов дочери. После ДТП было установлено, что Кантемиров снова совершил правонарушение (управление автомобилем в нетрезвом виде). Несмотря на это, юристы регионального отделения „ЕР“ помогли Кантемирову, а Неверов лично перечислял ему ежемесячно материальную помощь до достижения совершеннолетия его дочери», — говорится в заявлении.

Удар пришелся на переднюю пассажирскую дверь, за которой сидел Александр Аристов

Кантемиров подал в суд заявление о личном банкротстве. Первое заседание по делу назначено на 19 сентября.

В феврале 2016 года на перекрестке улиц Доватора и Воровского ВАЗ-2114 под управлением Кантемирова выскочил на красный свет и врезался в «Роллс-Ройс» олигарха. 400-тысячной выплаты по ОСАГО оказалось недостаточно, суд обязал виновника выплатить три миллиона рублей на ремонт. Кантемиров заявил, что при зарплате в 40 тыс. рублей и алиментах не сможет рассчитаться. Неверов решил помочь рабочему. Однако вскоре после аварии тот попался за рулем пьяным.