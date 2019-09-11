«Ведомости» узнали, к какой информации имел доступ «шпион США в Кремле»

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Предполагаемый американский шпион проработал в Кремле не менее пяти летФото: Александр Мамаев © URA.RU

Предполагаемый американский информатор ЦРУ Олег Смоленков имел доступ к информации российских спецслужб. В частности, последним местом его работы стала президентская администрация, где он был главным советником по внешней политике в аппарате помощника президента Юрия Ушакова. Там ему была доступна «весьма чувствительная информация».

«Он пользовался доверием коллег и не вызывал подозрения, даже проявляя любопытство. Знакомые не верили до последнего, что Смоленков может работать на США», — передают «Ведомости», ссылаясь на источники, близкий к спецслужбам.

Накануне CNN рассказал о спецоперации Центрального разведывательного управления по вывозу из России ценного информатора, близкого к высшим эшелонам власти. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков работал в Кремле, но не на высоких должностях и прямых контактов с главой государства Владимиром Путиным не имел.

По последним данным, чета Смоленковых в срочном порядке покинули свой дом в американской Вирджинии. Их сосед сообщил, что решение было принято после того, как семейство столкнулось с американским журналистом.

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