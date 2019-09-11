Разгадан смысл татуировок главного вора России, которые он скрывал

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Cуд по делу об избиении DJ Smash. Пермь, рука, татуировка на руке
Почти все тату Олега Медведева связаны с преступным миром (фото из архива)Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Противостояние воров в законе

На судебном заседании по делу криминального авторитета Олега Медведева, более известного как Шишкан, следователи представили список его татуировок. Как выяснили журналисты, практически все рисунки на теле «вора номер один» связаны с преступным миром, а при задержании Медведев отказывался раздеваться и показывать силовикам свои тату.

«В Басманном суде наконец стало известно, чем украсил себя Шишкан. Это: головы тигра и рыцаря, изображения женщины и архангела Михаила, оконная решетка и Дева Мария с младенцем», — пишет «Московский комсомолец». Издание выяснило, что в криминальном мире изображение Богородицы означает, что для человека бог является единственным судьей. По другой версии, такая татуировка говорит о начале «криминальной карьеры» Шишкана еще в юном возрасте.

Другое тату Медведева — голова тигра — символизирует озлобленность на силовиков. Рисунок ангела — это просьба о прощении у бога и близких. Голова рыцаря означает стойкость и стремление к победе.

В конце августа Следственный комитет России предъявил Шишкану обвинение по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Медведев отрицал свою вину. Накануне Басманный суд вынес вердикт о продлении ареста главному вору России. За Медведева вступились певцы Любовь Успенская и исполнитель Валерий Меладзе, лично знающие Шишкана более 12 лет.

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